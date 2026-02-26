Венгерский премьер-министр Виктор Орбан опубликовал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав пересмотреть политику Киева и проявлять больше уважения к Венгрии. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Ваши действия противоречат интересам Венгрии и ставят под угрозу надежное и доступное энергоснабжение венгерских семей. Призываю изменить антивенгерскую политику», — заявил Орбан.

Он также обвинил Киев и Брюссель в попытках продвинуть проукраинское правительство в Венгрии и подчеркнул, что страна не несёт ответственности за российско-украинскую войну и не хочет финансировать военные действия. Орбан призвал возобновить работу нефтепровода «Дружба» и прекратить атаки на энергетическую безопасность Венгрии.