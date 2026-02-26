На участке реки Араз в Имишлинском районе задержан М. Зейналов, занимавшийся незаконным выловом рыбы с использованием запрещенных методов и средств.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, у задержанного изъяты орудия лова и рыба различных видов, добытая незаконным путем.

В ходе аналогичных мероприятий сотрудники водной полиции также задержали на участке реки Кура в Нефтчалинском районе Ш.Ширинова и Р.Ахмедова, которые занимались браконьерством. У них обнаружены синтетические сети, снасти и незаконно выловленная рыба.

По фактам проводится расследование.