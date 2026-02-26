МИД Турции и Посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн распространили заявления в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида.

«Мы вновь осуждаем зверское преступление, совершённое против мирного населения в городе Ходжалы. Зверства, произошедшие в Ходжалы против детей и женщин, вошли в историю как черное пятно. Мы всегда чтим память 613 наших братьев, убитых, а также раненых и пропавших без вести. Выражаем соболезнования народу Азербайджана», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«С глубокой скорбью отмечаем 34-ю годовщину Ходжалинского геноцида, учиненного армянами 26 февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы и вошедшего в историю человечества как чёрное пятно. Чтим память 613 наших невинных соотечественников, убитых в Ходжалы», — отмечается в публикации посла.

Посольство США в Азербайджане чтит память погибших в Ходжалы:

«Сегодня мы солидарны с народом Азербайджана, который с глубоким уважением чтит память погибших в Ходжалы в 1992 году. От имени посольства США выражаем самые искренние и глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Поминая жертв, мы вновь напоминаем о важности защиты человеческого достоинства, проявления сострадания и построения прочного мира во имя будущих поколений».