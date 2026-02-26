Установлены новые правила лечения осужденных и заключенных по медицинской страховке.

Кабинет министров внес изменения в утверждённый ранее «Пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию». Соответствующее постановление №58 подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, в пакет добавлен новый раздел, регулирующий оказания медпомощи заключенным, а также осуждённым на определённый срок и пожизненно (за исключением лиц, содержащихся в колониях поселениях). Медицинские услуги данной категории лиц будут оказываться за счёт медицинской страховки при соблюдении ряда условий: если в системе Медицинского управления Министерства юстиции отсутствует необходимое оборудование или профильные специалисты; если в течение года количество таких пациентов не превышает 1500 человек; если общий объём страховых выплат по этим случаям в течение года не превышает 200 тысяч манатов.

При этом обеспечение мер безопасности во время оказания медицинской помощи возлагается на Министерство юстиции.