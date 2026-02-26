Украинские атаки на экспортные терминалы Новороссийска — в центре непростого диалога Киева и Вашингтона. Как уже сообщал Minval Politika, администрация президента США Дональда Трампа предупредила Украину после её удара по российскому порту Новороссийск в Чёрном море, который нарушил работу трубопровода с казахстанской нефтью и затронул американские инвестиции.

Как рассказывает CNN со ссылкой на посла Украины в США Стефанишину, Государственный департамент выпустил официальное дипломатическое уведомление с призывом к Киеву избегать ущерба американским экономическим интересам. Правда, при этом Вашингтон не требовал от Украины вообще прекратить атаки на российские военные или энергетические объекты. Стреляйте, но так, чтобы под ударом не оказывались американские интересы. В данном конкретном случае — экспорт нефти из Казахстана, где её добывают с участием американских инвесторов.

Сегодня вряд ли имеет смысл напоминать, что Украина развернула весьма эффективную «точечную войну» против российского экспорта нефти и газа. Под ударами — и российские НПЗ, и экспортные терминалы, в том числе в Новороссийске. Через терминал в Новороссийске, как известно, экспортируются и российская, и казахстанская нефть. Против Астаны в Киеве вряд ли что-то имели, но ключевой казахстанский экспорт во всех смыслах оказался под ударом. И вот теперь за Астану вступился Вашингтон. Чего, в общем-то, следовало ожидать.

Для России это вряд ли повод откупоривать шампанское. Кольцо вокруг её нефтяного экспорта сжимается слишком сильно. В нейтральных водах задерживают танкеры российского «теневого флота», потенциальных покупателей вынуждают отказаться от закупок российского «чёрного золота» и т. д. На этом фоне настоятельная рекомендация США Украине быть аккуратнее в случае с терминалом в Новороссийске вряд ли что-то решит.

Повод для радости как бы есть у Казахстана, чьи терминалы — по крайней мере на словах — защитили США. Но…

Прежде всего, Чёрное море в результате российской агрессии против Украины было и остаётся ареной боевых действий. Так что говорить о безопасном экспорте казахстанской нефти через Новороссийск даже при американском иммунитете, будем реалистами, не приходится. Под ударом, в том числе случайным, могут оказаться не только терминалы, но и танкеры. Сегодня говорить о безопасном гражданском судоходстве в Чёрном море можно только с очень большой натяжкой.

Но самое главное — «ключи» от терминалов в Новороссийске в руках России. И наблюдатели на обоих берегах Каспийского моря прекрасно помнят, какой «сюрприз» преподнесла Москва Астане несколько лет назад. Санкции против российского ТЭК тогда только начали вводить, и Казахстан заявил, что может в определённой степени заместить российскую нефть на мировом рынке. Московская «ответка» прилетела тут же. Как было заявлено, шторм сильно повредил нефтяные терминалы Новороссийска, и казахстанский экспорт нефти поэтому остановлен. Более того, в условиях санкций закупить необходимое оборудование и запасные части для ремонта тоже трудно, так что ремонт, по всей видимости, затянется. Терминалы в конце концов возобновили работу, но предупреждение было весьма недвусмысленным. Ещё одно напоминание, насколько важна независимая система экспорта нефти и газа. Особенно если трубопроводы и терминалы проходят по территории такой страны, как Россия.

А это значит, что вне зависимости от американского предупреждения по поводу атак на терминалы Новороссийска Казахстану нужны альтернативные пути экспорта «чёрного золота». И самый логичный маршрут здесь — через Каспийское море и далее по территории Азербайджана. Строго говоря, определённые объёмы нефти через Азербайджан уже идут. Но этот во всех смыслах «запасной вариант» пока ещё не стал основным. А именно такого переключения требуют сегодня и обстановка на Чёрном море, и национальные интересы Казахстана.