Польша подняла в воздух дежурные военные самолеты на фоне массированной атаки России по Украине. Об этом сообщило Оперативное командование ВС Польши.

«В связи с очередным массированным нападением РФ на территорию Украины в нашем воздушном пространстве начались операции польских и союзных ВВС. Мобилизованы необходимые силы и ресурсы», — говорится в заявлении.

Истребители и самолеты раннего предупреждения приведены в боевую готовность, а системы ПВО и радиолокационной разведки переведены в режим повышенной готовности. В ведомстве подчеркнули, что меры носят превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства страны.