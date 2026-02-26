Старшие советники президента США Дональда Трампа предпочли бы, чтобы Израиль нанёс удар по Ирану до действий Вашингтона, сообщили два чиновника администрации изданию Politico. По их мнению, израильская атака спровоцирует Иран на ответ, что создаст у американской общественности больше поддержки для возможных действий США.

Опросы показывают, что большинство американцев поддерживают смену режима в Иране, но не готовы к жертвам среди своих военных. «Политика будет эффективнее, если Израиль начнёт действовать первым, а Иран ответит», — сказал один из собеседников Politico.

Хотя США ведут переговоры с Ираном по ядерной программе (следующий раунд намечен на 26 февраля в Женеве), надежды на дипломатическое решение тают. В администрации учитывают риск истощения боеприпасов и возможные потери американских военнослужащих, которые не защищены системой ПРО Израиля «Железный купол».