Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с иностранными послами и дипломатами в Институте международных отношений Польши заявил о намерении Еревана развивать транспортную инфраструктуру на армяно-турецкой границе при поддержке Евросоюза.

«Воздушное сообщение уже налажено. У нас есть регулярные рейсы между Арменией и Турцией, и мы ожидаем увеличения их числа. В дальнейшем мы надеемся на открытие сухопутной границы. В этом контексте потребуется новая инфраструктура, и мы обсуждаем с ЕС возможные формы поддержки», — отметил Пашинян.

Он также подчеркнул готовность Армении обеспечить безопасный и удобный маршрут для грузоперевозок между Турцией и Азербайджаном. По его словам, необходимая инфраструктура для этого уже полностью подготовлена.