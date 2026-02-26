Комик Нурлан Сабуров провел первый концерт после запрета на въезд в Россию. Выступление состоялось на острове Пхукет (Таиланд), сообщает Repost.uz.

Во время концерта артист иронично высказался о запрете. По его словам, часть зрителей пришла «посмотреть на уголовника». Также он пошутил, что даже у президента Украины Владимира Зеленского «нет такого запрета», и удивился сроку ограничения: «50 лет. Я что — Дракула?». Кроме того, Сабуров заявил, что теперь его концерты «будут настолько патриотичными, что люди начнут сомневаться, не иноагент ли Владимир Соловьев».

Ранее российские СМИ сообщили, что Сабурову запрещен въезд в РФ сроком на 50 лет. По их данным, решение вступило в силу 30 января и принято «в интересах национальной безопасности» — в связи с критикой СВО и нарушениями миграционного и налогового законодательства.

Сам комик ранее отмечал, что не намерен подробно комментировать ситуацию, и поблагодарил Россию за возможности для творческого роста.