Министр здравоохранения Теймур Мусаев заявил, что в Азербайджане поэтапно проводятся реформы в сфере здравоохранения.

В интервью журналистам он отметил, что в регионах создана рабочая группа совместно с минздравом, TƏBİB и Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию для решения проблемы нехватки кадров. В настоящее время продолжаются соответствующие мероприятия, регулярно проводятся встречи.

Для оказания онкологической помощи в частных медицинских учреждениях разработаны специальные и строгие требования.

«Лицензии будут выдаваться только тем учреждениям, которые соответствуют самым высоким стандартам», — подчеркнул министр.

Теймур Мусаев отметил, что в Азербайджане улучшается сфера пластической хирургии:

«45 врачам выдано разрешение на проведение пластических и эстетических операций. Этот список продолжает расширяться. Как известно, в Азербайджане действуют два основных центра, занимающихся пластической хирургией, и условия в этой сфере улучшаются».