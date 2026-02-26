Великобритания отказала украинской семье в продлении убежища, заявив, что на западе Украины есть «безопасные районы» и предложив ребенку с паническими атаками использовать шумоподавляющие наушники, сообщает Sky News.

МВД сослалось на рекомендации января 2025 года, согласно которым гуманитарная ситуация в целом не создает реальной угрозы серьезного вреда. Семья указывала на позицию ООН о том, что ни одна часть страны не может считаться полностью безопасной.

По данным юристов и статистике МВД, с апреля 2025 года большинство заявлений украинцев отклоняется, тогда как ранее почти все одобрялись.