Ходжалинская трагедия стала самой масштабной по своим последствиям для Азербайджана, однако подобные массовые убийства учинялись армянами и в других населенных пунктах страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов при посещении памятника «Крик матери» в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида, передает Report.

По его словам, на протяжении последних пяти лет азербайджанский народ, поминая жертв Ходжалы, одновременно вспоминает и об освобождении исконных земель от оккупации.

«Трагедия Ходжалы стала самой масштабной по своим последствиям для Азербайджана, однако подобные массовые убийства происходили и в других населенных пунктах еще до этих событий. Это было частью продуманной политики, основанной на этнической ненависти. В Ходжалы же жертвами стали полностью невинные мирные жители — женщины, дети, старики», — заявил Джейхун Байрамов.