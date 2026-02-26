Азербайджан занял 81-е место в рейтинге стран, наиболее подходящих для комфортной жизни на пенсии, составленном аналитиками U.S. News & World Report.

Исследование основано на международном опросе почти 17 тысяч человек. Места распределялись по оценкам около 5,9 тысячи респондентов в возрасте от 40 до 50 лет. Страны сравнивали по семи критериям: доступность жизни, налоговая среда, дружелюбие, комфорт, климат, защита прав собственности и уровень здравоохранения.

В рейтинге Азербайджан оказался выше Узбекистана (84-е место), Украины (85-е), Беларуси (87-е) и России (89-е). Казахстан занял 77-ю позицию, Турция — 33-ю. Последним в списке стал Иран.

В первую десятку вошли преимущественно развитые европейские страны, а также Новая Зеландия, Австралия и Канада.

Авторы исследования отмечают, что подобные рейтинги во многом субъективны, однако они отражают общее восприятие условий жизни в разных странах мира.