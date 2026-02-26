В связи с 34-й годовщиной Ходжалинской трагедии 26 февраля премьер-министр Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководитель Администрации президента Самир Нуриев и другие официальные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида и возложили цветы.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооружённые формирования при участии 366-го полка бывшей Советской армии, дислоцированного в Ханкенди, разрушили город Ходжалы. Были убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребёнка и 70 пожилых; 1275 жителей взяты в плен, судьба 150 остаётся неизвестной. Полностью уничтожены 8 семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 — одного.