26 февраля — одна из самых трагичных дат в истории Азербайджана. Очередная, уже 34-я годовщина Ходжалинского геноцида. 26 февраля 1992 г. при активной помощи российского 366-го мотострелкового полка город Ходжалы был захвачен армянскими боевиками. Этот захват войдёт в историю как «самая жестокая бойня мирного населения» в карабахской войне. 613 убитых, из них 106 женщин, 83 ребёнка, 70 стариков. Убитых с особой, нечеловеческой жестокостью. Восемь семей уничтожены полностью. Из 27 семей выжил только один человек.

Понятно, что Ходжалы располагался на важной дороге, что там находился единственный в Карабахе оборудованный аэропорт, и контроль над этим городом значил очень многое. Тем более понятно, что всё это было не случайно. Нет сомнений, что уничтожение Ходжалы с показной жестокостью представляло собой продуманную акцию устрашения. Слова Сержа Саргсяна, будущего президента Армении, доказывают это всей очевидностью: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Но мы сумели сломать этот стереотип. Вот что там произошло…».

Сегодня на карте — уже новый, возрождённый город Ходжалы. Освобождённый от армянской оккупации. Восстановленный. Сюда уже возвращаются жители, уцелевшие в той бойне, и их потомки. Уже отвечают перед судом в Баку соучастники этого преступления. И теоретически можно было бы отнестись к трагедии 1992 г. как к истории. Пусть недавней, пусть страшной, но истории.

Но эта самая история очень больно мстит за забвение своих уроков. А у Ходжалинской трагедии есть ещё и очень неудобная для многих сторона. Это участие, вернее, соучастие в геноциде азербайджанцев российского 366-го полка. Именно этот полк своей штатной бронетехникой, напомним в который уже раз, выполнил «боевую работу» при захвате Ходжалы и подавил сопротивление местной самообороны. А армянским боевикам осталось только грабить и убивать безоружных. Есть, конечно, официальная версия: полк разложился и прогнил, «отцы-командиры» просто сдавали внаём бронетехнику и личный состав… Это правда. Но не вся.

И если уж называть вещи своими именами, то соучастие российского 366-го полка в геноциде азербайджанцев было продолжением карательной акции Кремля 20 января 1990 года в Баку. Тогда Москва пыталась потопить в крови национальное движение в Азербайджане и не допустить выхода нашей страны, тогда ещё союзной республики, из СССР. А Ходжалинская трагедия пришлась как раз на время дискуссий, будут ли бывшие союзные республики создавать свои вооружённые силы или же полагаться на «единые вооружённые силы СНГ», то есть советскую армию под другим названием. И показательная жестокость уничтожения мирного населения в Ходжалы при соучастии 366-го полка должна была продемонстрировать: национальные вооружённые структуры Азербайджана с защитой населения просто не справятся. И понятно, что речь шла не только об армии — речь шла о том, будет ли восстановлена реальная независимость Азербайджана или шанс окажется упущен.

Ну и, наконец, никуда не исчезли давние планы Москвы по расширению «христианского форпоста» в лице Армении на азербайджанских землях. Именно поэтому российские «ихтамнеты» так часто и так активно принимали участие в боевых действиях против Азербайджана на стороне, точнее, от имени Армении. И это, будем реалистами, не только 366-й полк. Это ещё и Псковская дивизия ВДВ, которая захватывала для Армении Лачин. Это снабжение армянских боевиков по каналам российской армии, расквартированной в Армении. Это множество других эпизодов. Это, наконец, ответ на вопрос, откуда у армянских боевиков уже тогда оказывались образцы современного российского оружия. Оружейные «подарки» Москвы Еревану — на 800 млн долларов, на миллиард… Это самолёты с оружием, которые летели в Армению кружным путём накануне и во время 44-дневной Отечественной войны. Это ОТРК «Искандер», из которых стреляли по Шуше. Это 15-тысячная группировка ВС Армении в зоне ответственности, вернее, в зоне безответственности российского миротворческого контингента.

И сегодня, когда Азербайджан подвергается со стороны России и кибератакам, и информационным «наездам», когда эксперты говорят о применении к нашей стране технологий «гибридной войны», на фоне хамского поведения России после сбитого российской же ПВО азербайджанского гражданского самолёта, весь этот послужной список уже не получается считать историей и списывать в архив. Это не история. Это предупреждение. Это информация к размышлению, из которой надо сделать выводы.