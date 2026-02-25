Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева ознакомились с работами, проделанными в селе Ханабад Ходжалинского района.

Специальный представитель президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов проинформировал главу государства и первую леди о проделанной в селе работе.

Село Ханабад входит в одноименный административно-территориальный округ Ходжалинского района. Оно было освобождено от оккупации в 2023 году в результате антитеррористической операции Вооруженных сил Азербайджана.

До оккупации в селе действовали средняя школа, дом культуры, библиотека и медпункт. Здесь также находятся памятники архитектуры республиканского значения – церковь XIII века и «Крепость Аслан» IX века.

В селе в целом насчитывается 276 домов, из которых 115 непригодны для проживания, а 161 – частично пригоден. На данный момент отремонтированы 120 домов. К концу этого года будет сдан в пользование еще 41 дом. Несколько дней назад в село вернулись 38 семей – 154 человека.

В Ханабаде реализован ряд социальных проектов. В частности, восстановлены 3 трансформаторных пункта, электрические и газовые линии. В то же время проложены новые электрические, газовые и оптические линии, отремонтированы субартезианские скважины и водохранилище, начато строительство 2 новых водохранилищ. Для обеспечения села водой на территории поселка Аскеран построена насосная станция, восстановлены внутрисельские дороги. На въезде в село установлена композиция «Ханабад», на берегу озера Ханабад создан парк, построена эстакада и поднят Государственный флаг.

Х Х Х

Затем президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева побывали в доме переехавшего в село Амраха Сахибли.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.

Жительница: Здравствуйте, рада Вас видеть.

Представитель: Господин президент, отсюда видно село. За ним также находятся вспомогательные участки.

Президент Ильхам Алиев: Как вы здесь устроились?

Житель: Прекрасно, да будет Аллах доволен Вами.

Президент Ильхам Алиев: Идите сюда, дети. Как вам дом?

Житель: Замечательно, да будет Аллах доволен Вами.

Президент Ильхам Алиев: Сколько дней вы здесь, пять?

Житель: Пять дней.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев: Как тебя зовут?

Ребенок: Дуйгу.

Президент Ильхам Алиев: Дуйгу? Иди, поздоровайся с Мехрибан ханым.

Первая леди Мехрибан Алиева: Иди сюда, поздороваемся.

Житель: Добро пожаловать.

Первая леди Мехрибан Алиева: Где ты живешь, покажи. Где твоя комната?

Президент Ильхам Алиев: Как вам условия?

Житель: Здравствуйте. Очень хорошие.

Президент Ильхам Алиев: Работа есть?

Житель: Обеспечили.

Президент Ильхам Алиев: Подойдите. Дадите предложения по трудоустройству.

Представитель: Да, господин президент Ильхам Алиев. Он уже обратился. Работает водителем. Вообще, мы стараемся выполнять Ваши поручения, связанные с занятостью.

Президент Ильхам Алиев: Да, конечно.

Представитель: Из 4100 человек, переехавших в Ходжалы, 1230 обеспечены постоянной работой. Предприятий тоже много. Вы участвуете в их открытии.

Президент Ильхам Алиев: Да, предприятий много. Есть и школа. Как с учителями?

Другой представитель: После переселения 110 семей здесь соберется контингент учителей. Так как с малым количеством населения мы не можем открыть школу. К празднику Новруз мы переселим сюда 110 семей. Все дома готовы.

Президент Ильхам Алиев: Сколько тебе лет?

Житель: Тридцать два.

Президент Ильхам Алиев: Ты родился после оккупации?

Житель: Да.

Президент Ильхам Алиев: Родители живы?

Житель: Да.

Президент Ильхам Алиев: Где они живут?

Житель: В селе Ханабад.

Президент Ильхам Алиев: Еще раз поздравляю.

Житель: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Пойдем, сфотографируемся на улице. Дай руку.

Житель: Дай руку дяде Ильхаму. Молодец.

Президент Ильхам Алиев: Послушный ребенок.

Житель: Очень хороший ребенок, очень умный мальчик.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю.

Житель: Большое спасибо.

Ребенок: Когда вижу Вас по телевизору, очень радуюсь.

Президент Ильхам Алиев: До свидания.

Житель: До свидания.