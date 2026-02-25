Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что основой урегулирования украинского конфликта должен стать диалог. По его словам, поиск решений посредством переговоров остается ключевым путем к разрешению ситуации.

Соответствующее заявление глава КНР сделал во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай намерен и дальше играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса. Он также отметил, что Пекин выступает против перекладывания ответственности за конфликт и против попыток очернения сторон.