Говорят, что время лечит. Возможно, так бывает, когда ты не одинок в своей боли, когда весь мир помогает тебе встать с колен и начать жить заново. Но не в нашем случае. Спустя 34 года Азербайджан все еще не может оправиться от последствий Ходжалинского геноцида — одной из самых трагических страниц истории государства. Из года в год мы говорим о наших безвинных жертвах, донося правду о Ходжалы до мира: 613 убитых, 487 раненых, 1275 взятых в плен и еще 150 пропавших без вести. Да, мы не перестанем об этом говорить, мы не оставим своих попыток добиться справедливости, несмотря на всевозможные препоны, чинимые Азербайджану, и подмену понятий с целью оказания давления на нас.

И хотя сегодня мы все чаще и чаще слышим о кризисе международно-правовой системы, на самом деле надо сказать, что кризис этот наступил не вчера. Он наступил давно. Он уже был 34 года назад, когда мировое авторитетное сообщество, вопящее со всех утюгов про права человека на жизнь, свободу, личную неприкосновенность, закрыло глаза не просто на тяжкие, а на вопиющие военные преступления, совершенные армянскими оккупантами. Когда Азербайджан кричал о необходимости привлечения к уголовной ответственности конкретных лиц, предъявляя обоснованные доказательства их причастности к кровавым расправам над мирными жителями в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. Они убивали, расчленяли, уродовали, насиловали наших женщин и даже детей. Все это произошло в ту страшную ночь, когда жители Ходжалы были взяты в плен армянскими боевиками.

Из-за преступной халатности тогдашнего руководства страны, которое, зная о наличии двух скрытых грунтовых дорог для вывода мирного населения Ходжалы, имея в распоряжении Минобороны 8 военных вертолетов Ми-24, которыми возможно было эвакуировать население, не осуществило своевременную эвакуацию города, находящегося с ноября 1991 года в окружении, армянские оккупанты вместе с личным составом и военной техникой 366-го полка в ночь с 25 на 26 февраля напали на Ходжалы, зверски расправившись с населением, не жалея ни детей, ни женщин, ни стариков.

Почему Ходжалы? Для армян взятие города Ходжалы было стратегически важной задачей, так как он имел особую ценность — аэродром, на котором противник имел бы возможность сажать самолеты типа Ан-26, Ан-12, Як-40 для доставки вооружения. Именно поэтому армяне заручились поддержкой 366-го полка…

27 февраля, то есть сразу же после разгрома армянами Ходжалы, было возбуждено уголовное дело. В качестве свидетелей и пострадавших было допрошено 2213 человек, проведено более 800 экспертиз. 80 томов уголовного дела с дотошной скрупулезностью вместили в себя имена, возраст погибших и раненых, сотни страниц записей тысяч допрошенных, глубокий анализ всех версий, изучение, исчисление морального и имущественного ущерба и многое другое.

Многочисленные эпизоды с изнасилованием женщин, девушек и детей. В результате внешнего обследования трупов, заключений судебно-медицинской экспертизы, показаний жителей Ходжалы, которые смогли выйти из окружения, были выявлены факты невообразимых пыток и зверств, совершенных армянами и военнослужащими 366-го мотострелкового полка против азербайджанцев: снятие скальпа, отрезание носа, ушей, половых органов, выкалывание глаз, отрубание голов азербайджанцев на армянских могилах в качестве жертвоприношения, совершение пыток над детьми, женщинами и стариками.

Согласно сообщению Военной прокуратуры республики, в связи с оккупацией Ходжалы 38 лиц были объявлены Интерполом в международный розыск. Полностью доказано участие 38 человек в Ходжалинском геноциде и принято решение о привлечении их в качестве обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями 103 (совершение геноцида, а также военные преступления против мира и человечности), 107 (депортация или вынужденное переселение населения), 113 (применение пыток), 115.4 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.17 (совершение других действий, связанных с изнасилованием, рабством на сексуальной основе, принудительной проституцией, принудительной стерилизацией, а также половым насилием) Уголовного кодекса АР.

Но судопроизводство, начатое по делу о Ходжалы, было приостановлено 31 марта 1994 года, а возобновлено только через несколько лет — 12 июля 2005 года — Военной прокуратурой Азербайджана.

С этого времени начались следственные действия по привлечению к уголовной ответственности, розыску и осуждению в соответствии с международными нормами права лиц, совершивших преступление против мира и человечности.

Однако все еще продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на сбор материалов, доказывающих участие в совершении Ходжалинского геноцида бывшего командира второго батальона 366-го полка Оганяна Сейрана Мушеговича (экс-министра обороны Армении), командира третьего батальона 366-го полка Набоких Евгения Александровича и других, и привлечение их в качестве обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК АР. Кроме того, ведется работа по выявлению лиц, жестоко обращавшихся с пленными и заложниками и убивших их с особой жестокостью, а также совершивших геноцид и особо тяжкие преступления в Мешали, Гарадаглы, Баганис-Айрыме и других населенных пунктах с применением принудительной депортации местного азербайджанского населения с законных мест проживания.

Но проблема в том, что страны, прикрывающие на своих территориях военных преступников, не желают содействовать достижению справедливости, несмотря на ратификацию договоров о передаче (экстрадиции) преступников и других международных документов, предусматривающих борьбу с терроризмом и военными преступлениями.

Миллион за расстрел мирных жителей Ходжалы

Поговорим о чудовищных преступлениях военнослужащих 366-го мотострелкового полка Российской армии, жертвами которых стало мирное азербайджанское население Ходжалы. Доподлинно известно, что русским солдатам заплатили 1 миллион рублей, чтобы они обстреляли мирное население (протокол осмотра компактной аудиокассеты МК-60 с содержанием радиопереговоров, полученной следствием из ныне упраздненного Министерства национальной безопасности Азербайджана). И об этом мы писали не раз.

Так, житель Ходжалы Ахмедов А.Н. рассказал, как 25 февраля в 23:00 внезапно начался массированный обстрел города из различных орудий со всех сторон. Из 20–30 танков по домам и людям открывался огонь длинной очередью. Кроме танков стреляли из БМП и БТР. Позади техники шла пехота. При свете горящих домов Ахмедов видел, что на бронетехнике и среди пехоты были русские, и команды отдавались на русском языке. Среди наступавших были и армяне.

Свидетель Абышев З.А., бывший тогда членом отряда самообороны Ходжалы, рассказал, как перед штурмом город подвергся массированному обстрелу, танки и БМП при поддержке артиллерии начали наступление на город. Он видел русских офицеров и солдат на БМП и танках, а также среди пехоты, они кричали «Сдавайтесь!». Абышев показал, что до того дня у армянских боевиков не было такого количества техники. Армяне в одиночку не решились бы на штурм города.

Свидетель Алиев А. показал, что во время нападения он, чтобы выжить, спрятался под экскаватор, предварительно разобрав его карбюратор. Мужчина наблюдал за происходящим и видел, как армяне, русские солдаты и чернокожие грабили город, поджигали уцелевшие дома…

Из допрошенных по делу свыше 300 свидетелей половина подтвердила участие российских военнослужащих в ходжалинских событиях. В связи с этим прокуратурой республики было принято решение расследовать отдельным эпизодом участие в ходжалинских событиях военнослужащих 366-го полка.

И наконец, Азербайджану выдалась возможность без посторонней помощи выявить и осудить хотя бы часть военных преступников. Но и тут не все так просто. Молчавшие 30 лет члены Европейского парламента тут же занялись подменой понятий и назвали судебный «нюрнбергский» процесс, проходящий в Баку над армянскими военными преступниками, фиктивным, а Азербайджан обвинили в игнорировании международных обязательств. В принятых резолюциях парламент обвинил Баку в «незаконном задержании армянских пленных, в том числе политических лидеров Нагорного Карабаха», и требовал «немедленно освободить их», якобы это мешает мирному процессу. Это, заметьте, были просто резолюции, которые носили рекомендательный характер.

Но при этом никто из тех парламентариев, проголосовавших «за» (а их было более 500 евродепутатов), не вспомнил про четыре резолюции Совета Безопасности ООН по Карабаху, носившие обязательный характер, как, впрочем, и про другие миротворческие документы, которых также постигла печальная участь. Не захотели вспомнить — так будет правильнее. Увы, двойные стандарты!

Между тем бывший руководитель следственно-оперативной группы по расследованию военных преступлений (с мая 2005-го по 31 марта 2009 года), полковник юстиции в отставке Ильхам Мамедов, комментируя Minval Politika события в Ходжалы, назвал действия Европарламента наглостью: «Надо же, и определение придумали — «военнопленные», тогда как эти люди возглавляли сепаратистские движения, которые принимали непосредственное участие в войне против Азербайджана.

Дело в том, что принципы международного гуманитарного права выработаны после «Нюрнбергского процесса». С одной стороны, призывают пресекать и выявлять военных преступников, привлекать их к ответственности, а с другой — мы видим, что политики лавируют между вопросами привлечения этих лиц к ответственности. Даже когда Азербайджан на уровне международных норм, принятых международным сообществом, в рамках своей национальной системы провел блестящую операцию, доказал и вынес приговор в отношении военных преступников, некоторые политики на Западе занимаются подменой понятий и пытаются выдать преступников за «военнопленных», что возмутительно, утверждая, что это противоречит мирному процессу между Азербайджаном и Арменией. Но извольте, мирный процесс инициировал Азербайджан. Азербайджан 30 лет боролся с сепаратизмом, выносил эти вопросы на все международные платформы, но, не найдя поддержки и понимания среди западных политиков, сам решил проблему», — сказал Мамедов.

По его словам, Баку предложил мирную повестку, опять же основываясь на принципах международного права, взаимного уважения к территориальной целостности, мирного сосуществования, несмотря на огромный материальный и моральный ущерб, нанесенный Арменией Азербайджану. А сейчас эти политиканы пытаются представить все иначе, искажая действительность.

«Это возмутительно, и я не согласен с этим. Это аморальный подход, который противоречит принципам права. Ни один политик не имеет права требовать освобождения военных преступников — это не может быть предметом переговоров. И все это вместо того, чтобы требовать неукоснительного исполнения конвенций и международных договоров по борьбе с преступностью. Не может быть превосходства одной нации над другой. Нельзя истреблять людей за этническую принадлежность. Это попытка оказать политическое давление на Азербайджан. Понятие военного преступления четко сформулировано в международном праве, и сегодня попытки утрировать эти понятия и путать военнопленных с военными преступниками расцениваются мною как пособничество в дальнейшей эскалации конфликта», — заключил Ильхам Мамедов.