Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил медалью «Жасорат» (Мужество) соотечественника Хайрулло Ибадуллаева за спасение ребенка, выпавшего из окна в городе Санкт-Петербург. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Узбекистана.

По словам представителя президента, мужчина, спасая ребенка, рисковал своей жизнью и здоровьем, проявив мужество и самоотверженность. Он отметил, что поступок Ибадуллаева продемонстрировал отвагу и героизм, которые присущи народу Узбекистана.

Напомним, что ранее в Санкт-Петербургe шестилетний мальчик выпал с седьмого этажа жилого дома. Мужчина, работающий дворником, сумел поймать ребенка и оказал ему первую помощь, после чего передал мальчика консьержу до приезда медицинских работников. В результате падения мужчина предположительно получил перелом ребер, а ребенок — перелом ноги. Мать мальчика в момент происшествия находилась дома.

