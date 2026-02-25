Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что за первые десять месяцев своего президентства добился прекращения восьми вооружённых конфликтов, в том числе между Арменией и Азербайджаном.

Об этом он сообщил во время выступления «О положении в стране» перед членами Палаты представителей и Сената США.

«За первые десять месяцев я положил конец восьми войнам… в том числе в Камбодже и Таиланде, Пакистане и Индии. Это могли быть ядерные войны… 35 миллионов человек… Люди говорили, что премьер-министр Пакистана умер бы, если бы не моё вмешательство. Косово и Сербия, Израиль и Иран, Египет и Эфиопия, Армения и Азербайджан, Конго и Руанда и, конечно же, война в Газе», — заявил американский лидер.

По словам Трампа, его дипломатические усилия позволили предотвратить масштабные жертвы и дальнейшую эскалацию конфликтов.