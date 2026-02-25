С начала войны в Украине российские компании провели через британские заморские территории торговые операции на сумму около 8 млрд долларов. Об этом говорится в отчете Transparency International, который проанализировала газета The Guardian.

Согласно документу, через островные юрисдикции проходили сделки, связанные с поставками различной продукции — от нефтедобывающего оборудования до предметов роскоши, включая яхты, связанные с политической элитой Москвы.

Авторы исследования указывают, что выявленные данные ставят под вопрос эффективность механизмов контроля за соблюдением санкций, направленных на усиление давления на Кремль.

Более 95% зафиксированных операций пришлось на четыре территории: Британские Виргинские острова, Бермудские острова, Каймановы острова и Гибралтар. Анализ основан на изучении официальной статистики и охватывает период с начала введения международных санкций в 2022 году по январь 2025 года.

Большинство сделок было совершено вскоре после введения санкционных ограничений. При этом в данных обнаружены и более поздние операции, проведенные уже после 2022 года.

Среди активов, фигурирующих в торговых данных Каймановых островов, упоминается 74-метровая яхта Universe стоимостью около 100 млн долларов. Ранее это судно связывали с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым, который находится под санкциями Великобритании.