Россия и Иран усилили конкуренцию за китайский рынок и начали предлагать более глубокие скидки на нефть на фоне скопления грузов на танкерах в море. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, российские и иранские нефтедобывающие компании вынуждены снижать цены, поскольку после отказа Индии от части закупок они конкурируют за ограниченный круг китайских покупателей.

Согласно оценке Rystad Energy, импорт Индии из России может сократиться на 40% по сравнению с январским уровнем — до примерно 600 тыс. баррелей в сутки. Значительная часть высвободившихся объемов перенаправляется в Китай, что усиливает давление на рынок и провоцирует ценовую конкуренцию с иранскими поставщиками.

Иран традиционно занимает устойчивые позиции среди частных китайских нефтеперерабатывающих заводов. Однако увеличение предложения российской нефти усилило борьбу за покупателей.

По словам трейдеров, знакомых с условиями сделок, российская нефть марки Urals сейчас продается примерно на 12 долларов за баррель дешевле Brent. В прошлом месяце скидка составляла около 10 долларов.

Иранская нефть марки Iranian Light реализуется примерно на 11 долларов дешевле мирового эталона.