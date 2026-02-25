Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Федеративной Республики Сомали в стране Абдинура Дахира Фидоу.

Как сообщили в МИД Азербайджана, в ходе встречи дипломат передал главе внешнеполитического ведомства копии своих верительных грамот. Джейхун Байрамов поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в работе в Азербайджане. Была выражена уверенность, что первый резидентный посол Сомали приложит необходимые усилия для дальнейшего укрепления двусторонних связей.

В рамках переговоров стороны обсудили текущее состояние отношений между Азербайджаном и Сомали, а также перспективы развития сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате.