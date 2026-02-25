Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Федеративной Республики Сомали в стране Абдинура Дахира Фидоу.
Как сообщили в МИД Азербайджана, в ходе встречи дипломат передал главе внешнеполитического ведомства копии своих верительных грамот. Джейхун Байрамов поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в работе в Азербайджане. Была выражена уверенность, что первый резидентный посол Сомали приложит необходимые усилия для дальнейшего укрепления двусторонних связей.
В рамках переговоров стороны обсудили текущее состояние отношений между Азербайджаном и Сомали, а также перспективы развития сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате.
Nazir Ceyhun Bayramovun Somali Federativ Respublikasının yeni təyin olunmuş səfiri ilə görüşünə dair mətbuat məlumatı
⬇️⬇️⬇️https://t.co/zUROsTyitR pic.twitter.com/easOzP6n8R
— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) February 25, 2026