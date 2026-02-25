В новых документах по делу Джеффри Эпштейна упоминается британский физик Стивен Хокинг. В опубликованные материалы вошло ранее появлявшееся в сети фото, где учёный запечатлён на шезлонге рядом с двумя девушками, предположительно снимок сделан на тропическом острове, однако точные место и дата неизвестны.

Сообщается, что в марте 2006 года Хокинг посетил Виргинские острова США для участия в научной конференции, финансировавшейся Джеффри Эпштейн. Во время поездки его фотографировали на барбекю и во время подводной экскурсии на специально оборудованном батискафе.

Связи между С.Хокингом и Дж.Эпштейном до и после этой поездки остаются неясными, совместных фотографий учёного и финансиста не обнаружено. При этом имя Хокинга упоминается в опубликованных документах более 250 раз – подчеркивается, что сам факт упоминания не означает причастности к противоправной деятельности.