Президент США Дональд Трамп не был удивлён последней атакой России по Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, отвечая на вопрос американского журналиста, какова реакция в Белом доме на то, что Россия нанесла одни из самых мощных ударов за этот месяц, хотя президент России Владимир Путин согласился на недельную приостановку атак по Украине из-за холодной погоды.

«Да, я говорила об этом с президентом сегодня утром, и его реакция, к сожалению, была без удивления. Это две страны, которые уже несколько лет ведут крайне жестокую войну — войну, которая никогда бы не началась, если бы президент всё ещё находился у власти. Она началась из-за слабости и некомпетентности предыдущего президента Джо Байдена», — ответила Ливитт.