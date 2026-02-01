Структуры Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана провели ряд мероприятий с целью информирования населения о правилах поведения в экстренных ситуациях.

Мероприятия были организованы профильными ведомствами в школах Наримановского района Баку, в Сумгайыте, Тертере, Агдаше, Габале, в жилых комплексах для вынужденных переселенцев в поселках Масазыр и Мехдиабад Абшеронского района, в Олимпийском комплексе города Гянджа и других регионах.

Основная цель этих мероприятий — предоставить жителям страны необходимую информацию о правилах поведения при возможных природных и техногенных чрезвычайных ситуациях.

На интерактивных занятиях подробно рассказали о классификации ЧС, характерных для Азербайджана, в том числе о действиях при пожаре и землетрясении, а также о порядке обращения на горячую линию МЧС «112».