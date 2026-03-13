Из-за изменений в мировой политике и логистике значение Среднего коридора заметно возросло, а роль Азербайджана в обеспечении транспортной связи между Азией и Европой стала критически важной. Об этом заявил экс премьер-минист Кыргызстана Джоомарт Оторбаев, выступая на Глобальном Бакинском форуме, сообщает Minval Politika.

По его словам, развитие Среднего коридора превращает страны Центральной Азии и Южного Кавказа в важный мост между Азией и Европой. Оторбаев отметил, что Средний коридор проходит через Китай, страны Центральной Азии, Азербайджан и Грузию, соединяя регион с европейскими рынками. Основной движущей силой проекта является быстро растущий товарооборот между Китаем и Европой.

По его словам, железнодорожные перевозки между Азией и Европой становятся все более конкурентоспособными по сравнению с морскими маршрутами. Это связано, в частности, с проблемами безопасности и логистики в районе Красного моря, из-за которых часть морских перевозок вынуждена идти в обход через Южную Африку. В результате растет значение железнодорожных маршрутов. По его данным, в прошлом году товарооборот между Китаем и Европой по железной дороге достиг около 70 млрд долларов.

Оторбаев также подчеркнул, что объем контейнерных перевозок по Среднему коридору стремительно увеличивается. В первой половине прошлого года этот показатель вырос примерно на 93%.

Он отметил, что страны региона — Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан и Грузия — активно работают над созданием согласованной транспортной и таможенной инфраструктуры, что упрощает перемещение товаров через границы.

По его словам, общий объем инвестиций в развитие коридора уже достиг около 40 млрд долларов. При этом одним из ключевых узких мест остается пересечение Каспийского моря, где дополнительные расходы на транспортировку могут достигать около 5 тысяч долларов за контейнер.

«Сегодня Центральная Азия и Южный Кавказ постепенно превращаются из “закрытых” в “связанные” регионы, играющие важную роль в глобальной логистике», — подчеркнул Оторбаев.

Он также напомнил о строительстве железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, которая позволит сократить расстояние между Китаем и Европой примерно на 900 километров и ускорить доставку грузов.

По словам Оторбаева, после завершения проекта перевозка товаров между Китаем и Германией сможет занимать около 12 дней, что значительно повысит скорость и эффективность торговли между Азией и Европой.