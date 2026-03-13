Депутат Милли Меджлиса Тахир Рзаев считает недопустимой практику, когда автомобили вынуждены останавливаться из-за каждого пешехода, переходящего дорогу.

Такое мнение депутат выразил на пленарном заседании парламента в ходе обсуждения отчета Кабинета министров за 2025 год, передает Report.

Рзаев отметил, что, несмотря на принимаемые меры по борьбе с пробками в Баку, проблема заторов пока полностью не решена.

По словам депутата, стоит рассмотреть возможность внесения определенных изменений в правила перехода дороги. В частности, он предложил разрешать переход после того, как у обочины собирается группа из 8–10 человек.

«Останавливать машины из-за каждого переходящего дорогу человека недопустимо, и я считаю, что пешеходам следует разрешать переход только после того, как у дороги соберутся 8-10 человек», — отметил Рзаев.