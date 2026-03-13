Иран провел 45-й этап ответной военной операции против США и Израиля совместно с ливанским движением «Хезболла».

Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

«Проведена 45-я волна операции «Правдивое обещание-4» <…> против целей американско-сионитского врага с использованием большого числа высокоточных твердотопливных ракет Kheibarshekan и при сотрудничестве ВМС Корпуса стражей исламской революции, беспилотных подразделений армии и КСИР, а также ливанской «Хезболла», — приводит текст заявления иранская гостелерадиокомпания.

Как сообщила иранская гостелерадиокомпания, Иран нанес удар по американской военной базе Ад-Дафра в ОАЭ.