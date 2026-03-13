Войска Ирана провели самый мощный ракетный обстрел Израиля с начала конфликта.

Об этом сообщил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал Маджид Мусави в соцсети X.

«Было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет весом от 1 до 2 т по определенным целям на оккупированных территориях. Эта операция нарушила и уничтожила важные системы воздушного наблюдения [израильского] режима. Это был самый мощный боевой обстрел режима. Теперь еще одна часть неба режима находится под нашим контролем», — написал он.