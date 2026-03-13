К 2050 году каждый четвертый житель планеты будет африканцем, что открывает огромные возможности для развития континента. Об этом заявила Хакима Эль-Хайте, экс-министр по вопросам окружающей среды Марокко, сообщает Minval Politika.

По её словам, демографический рост является одним из ключевых преимуществ Африки, однако многое будет зависеть от того, насколько эффективно африканские лидеры смогут управлять этими процессами.

«Это огромная возможность для Африки, но многое будет зависеть от способности лидеров управлять демографическим ростом», — подчеркнула она.

Эль Хайте также отметила, что континент обладает колоссальными природными ресурсами. По её словам, на Африку приходится около 30% мировых минеральных ресурсов, а также значительные запасы воды, нефти и других природных богатств, которые играют важную роль в глобальном энергетическом переходе.

«Эти ресурсы необходимы не только Европе, но и всему миру для перехода к новой энергетике», — заявила она.

Кроме того, одним из факторов будущего роста Африки становится цифровая трансформация. По словам Эль Хайте, технологические инновации позволяют континенту ускорить развитие и сократить путь модернизации, который у других регионов мира занял столетия.

Она подчеркнула, что традиционная модель, при которой Африка выступала лишь экспортером сырья, постепенно меняется.

«Сегодня африканские страны стремятся индустриализироваться на собственной территории и создавать добавленную стоимость внутри континента», — отметила она.

По её словам, меняется и подход к международному сотрудничеству. Африканские государства всё чаще выбирают партнеров, которые готовы строить равноправные отношения.

«Африка сегодня задается не вопросом, кто будет инвестировать в нас, а с кем мы будем сотрудничать на взаимовыгодной основе», — заявила Эль Хайте.

Она добавила, что, несмотря на существующие проблемы безопасности в отдельных регионах, включая зону Сахеля, многие части континента демонстрируют устойчивое развитие.

Комментируя тему миграции, Эль Хайте подчеркнула, что Африка заинтересована прежде всего в создании условий, при которых молодые специалисты смогут строить будущее у себя на родине.

«Дайте нам инженеров и рабочих для промышленности, которую мы хотим развивать в Африке. Если на континенте будут созданы возможности, молодежь останется дома», — заявила она.