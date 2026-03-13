Президент США Дональд Трамп приостановил санкции на покупку российской нефти по всему миру. Мера будет действовать до 11 апреля и касается нефти, которая уже находится в море.

Как сообщил министр финансов США Скотт Бессент, временное разрешение позволит странам закупать российскую нефть, уже находящуюся в пути, чтобы стабилизировать рынки на фоне войны с Ираном.

По его словам, мера носит краткосрочный и узкоспециализированный характер и не принесет существенной финансовой выгоды России, поскольку основные доходы она получает за счёт налогов на добычу энергоресурсов. Бессент также отметил, что энергетическая политика Трампа привела к рекордной добыче нефти и газа в США.