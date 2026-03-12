В Армении отказались от продолжения поддержки покинувших Карабах армян по линии АНО «Русская гуманитарная миссия», АНО «Евразия» и Россотрудничества, которая была запущена в июне — июле 2025 года в ответ на обращение армянских общественных организаций.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«За этот период помощь была оказана почти 7 тысячам семей, почти во всех крупных городах и отдаленных и труднодоступных общинах и селах республики», — уточнила она.

По ее словам, «Россия никогда не оставляла людей упомянутого региона без содействия и помощи и никогда не оставалась безучастной к судьбе проживающих в Армении карабахцев».

Захарова напомнила, что Москва была одной из первых, кто отправила в республику гуманитарную помощь, хотя уже тогда в Ереване были не слишком рады содействию с российской стороны.

«Доходило до того, что по официальным каналам заявлялось: «спасибо, не нужно». Теперь уже новый отказ, от продолжения поддержки карабахцев», — сказала она.

Захарова отметила, что за этот период было передано порядка 140 тонн груза: продукты, товары первой необходимости, специализированные детские наборы. Она подчеркнула, что решение базовых потребностей позволяло людям и властям Армении больше внимания уделять решению более серьезных задач: жилье, трудоустройство, социальная реинтеграция. Кроме того, часть товаров и продуктов закупалась в Армении, что было дополнительным стимулом для местного производства и малого бизнеса и создавало важный дополнительный эффект.

«Сам по себе отказ Еревана от дальнейшего содействия мог бы быть понятен если бы в помощи не было бы необходимости. Тогда бы очевидно и с российской стороны ее не предлагали», — отметила Захарова.

При этом количество заявок от граждан возрастало. То основание, на котором Ереван не согласовал поставку очередной партии «вызывает больше вопросов, чем ответов».

«Правовые нормы Армении ограничивают предоставление пожертвований, а также благотворительной помощи в предвыборный период», — зачитала ответ Еревана Захарова, добавив, что российская сторона попыталась уточнить, что конкретно имеется ввиду, однако разъяснений не последовало.

Она подчеркнула, что отказ Еревана от «не имеющей никакого политического подтекста гуманитарной помощи» обусловлен предвыборным желанием властей «вычистить упоминание России».