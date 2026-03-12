Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением на фоне продолжающегося конфликта в регионе. При этом он не появился на публике — его послание было зачитано и транслировано по иранскому государственному телевидению.

В своем обращении Хаменеи заявил, что Тегеран не намерен отказываться от ответных действий. По его словам, Иран «не откажется от мести за кровь мучеников» и призвал общество к единству.

Он также отметил, что Иран продолжит использовать рычаг давления в виде возможной блокировки Ормузского пролива. По словам верховного лидера, изучаются и другие варианты расширения конфликта — в районах, где противник, как он утверждает, имеет «меньше опыта и является уязвимым». Эти направления могут быть активированы, если война продолжится.

Кроме того, Хаменеи заявил, что все американские военные базы в регионе «должны быть немедленно закрыты», предупредив о возможности атак на них.

Он также подчеркнул, что Иран намерен добиваться компенсации от противника. В случае отказа, по его словам, Тегеран может изъять соответствующие активы или уничтожить имущество на эквивалентную сумму.

При этом Хаменеи отметил, что Иран стремится поддерживать дружеские отношения с соседними странами и заявляет, что его действия направлены против американских военных объектов.