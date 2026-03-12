Американский политический аналитик Джеймс Джей Карафано опубликовал в социальной сети X список, который он назвал перечнем наиболее «восходящих» и влиятельных мировых лидеров.

В этот список он включил президента Азербайджана Ильхама Алиева, Хавьера Милея, Джорджию Мелони, Александра Стубба, Нарендру Моди, Кароля Навроцкого, короля Марокко Мохаммеда VI, Владимира Зеленского, Фридриха Мерца и др.

Отдельно Карафано отметил президента США Дональда Трампа, написав, что он находится «в собственной лиге».

Отметим, что Джеймс Джей Карафано — американский эксперт по вопросам национальной безопасности и внешней политики, старший советник президента и научный сотрудник аналитического центра The Heritage Foundation.

Он является 25-летним ветераном армии США, историком и автором ряда книг по вопросам войны, безопасности и международной политики, а также регулярно выступает аналитиком в американских СМИ и консультирует по вопросам обороны и внешней политики.