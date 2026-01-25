Документ о гарантиях безопасности для Украины готов на 100%. Киев ожидает сигнала от США относительно даты и места его подписания, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Документ готов на 100%. Мы ожидаем от партнеров готовности предоставить место для подписания. Затем документ будет проходить ратификацию в Конгрессе США и в украинском парламенте согласно договоренностям», — передает «Новини.LIVE» слова Зеленского.

Президент подчеркнул, что к компромиссу должны быть готовы все три стороны, включая американскую. При этом Украина «ни при каких обстоятельствах» не отдаст территорию России, и по этому вопросу необходимо искать компромисс.