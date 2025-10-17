17 октября продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Армении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

На прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья — Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты, передает Азертадж.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Сначала судья З. Агаев сообщил, что в суд обратилась группа лиц, известных как потерпевшие по делу, с заявлением о невозможности участия в судебном разбирательстве по уважительной причине, подтвердив показания, данные ими на предварительном следствии, и ходатайствуя об их оглашении на судебном заседании.

Стороны не возражали против оглашения в суде показаний потерпевших, данных ими на предварительном следствии.

З. Агаев сказал, что эти показания будут оглашены на следующих судебных заседаниях.

Затем судебное заседание продолжилось оглашением документов.

Таким образом, документы были изучены на основе интервью обвиняемых Араика Арутюняна, Бако Саакяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна, Давида Манукяна, Давида Ишханяна, Левона Мнацаканяна и других на ряде информационных интернет-ресурсов, заявлений, сделанных на встречах, и высказанных мнений, а также их публикаций в социальных сетях.

Согласно документам, в этих интервью, заявлениях, выступлениях и публикациях содержались призывы, создающие основу для разжигания межнациональной, национальной и религиозной вражды между народами, выступления, направленные против территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики, иная преступная информация, а также призывы к войне и терроризму.

После оглашения документов председательствующий на заседании предоставил обвиняемым возможность высказать свое мнение по ним.

Обвиняемый Л. Мнацаканян выступил и ходатайствовал о пересмотре интервью, данного им армянскому журналисту на Джыдыр дюзю.

Начальник отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насир Байрамов сообщил, что интервью было показано во время допроса обвиняемого на одном из предыдущих судебных заседаний, и Л. Мнацаканян ответил на вопросы гособвинителей по этому поводу. Он подчеркнул, что при рассмотрении данного интервью на том же заседании Л. Мнацаканян высказал свое мнение по тем частям, с которыми он не согласен, что также было отражено в протоколе заседания. Прокурор, представляющий сторону гособвинения, заявил об отсутствии необходимости в пересмотре доказательств и просил суд принять во внимание вышеизложенное.

После этого судья З. Агаев огласил часть протокола заседания, где была показана видеозапись интервью, в которой Л. Мнацаканян выразил свое недовольство.

Вслед за этим обвиняемый Д. Ишханян обратился к суду, заявив, что возможность посмотреть видеозапись интервью медиа ему предоставил бывший заместитель министра обороны Армении Манвел Григорян.

Отметим, что на предыдущем судебном заседании Д. Ишханян просил загрузить видеозапись на планшет, предоставленный обвиняемому.

Д. Ишханян также хотел ознакомиться с копией секретного документа, подписанного «заместителем начальника штаба армии» самопровозглашенного режима Камо Варданяном.

Копия приказа была представлена обвиняемому для ознакомления.

Кроме того, обвиняемые Давид Ишханян и Давид Бабаян заявили, что не согласны со многими положениями, указанными в оглашенных документах.

В своей речи обвиняемый А. Гукасян просил суд создать ему условия для выражения своего мнения по оглашенным документам на следующем судебном заседании.

Судья З. Агаев заявил, что его просьба будет принята во внимание.

Судебный процесс продолжится 20 октября.