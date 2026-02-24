Армия России может предпринять наступление на Киев в случае провала или срыва мирных переговоров. Такое мнение высказал бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, при прекращении переговорного процесса возможны различные сценарии развития событий, включая второе наступление на украинскую столицу. В то же время он подчеркнул, что пока переговорный трек сохраняется и остается актуальным, подобный сценарий маловероятен.

Арестович отметил, что начало масштабного наступления стало бы резким изменением текущей ситуации.