Руководитель Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф направил поздравление президенту ФИФА Джанни Инфантино в связи с 10-летием его избрания на данный пост.

Информация приводится в сообщении пресс-службы АФФА.

«Уважаемый президент Джанни Инфантино, от имени Ассоциации футбольных федераций Азербайджана искренне поздравляю вас с 10-летием избрания президентом ФИФА. За последние десять лет ваше лидерство еще больше укрепило глобальные позиции футбола и расширило значительные возможности развития для ассоциаций-членов по всему миру. Наше сотрудничество с ФИФА привело к реальному и измеримому прогрессу в развитии азербайджанского футбола», — говорится в поздравлении.

