Генассамблея ООН приняла резолюцию о «Поддержке продолжительного мира в Украине».

За резолюцию проголосовало 107 стран, против – 12, воздержалось – 51. Против выступили, в частности, Россия, Беларусь и Иран, среди воздержавшихся – США, Китай, Бразилия и Индия. Азербайджан в голосовании участия не принимал.

В документе говорится, что война в Украине длится четыре года и имеет разрушительные последствия для страны и глобальной стабильности. Резолюция призывает к немедленному и полному прекращению огня, полному обмену военнопленными и освобождению всех незаконно задержанных и депортированных гражданских.