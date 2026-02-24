Союз европейских футбольных ассоциаций выделил азербайджанскому футбольному клубу «Карабах» около 65,8 миллиона манатов. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на своей странице в социальной сети X.

По его словам, в рамках механизма солидарности УЕФА остальные клубы, выступающие в Азербайджанской Премьер-лиге, получат примерно по 1,6 миллиона манатов каждый.

Министр подчеркнул, что «Карабах» внес значительный вклад в развитие спорта в Азербайджане, в том числе с экономической точки зрения.