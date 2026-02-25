Военно-промышленная компания Lockheed Martin провела испытания истребителя пятого поколения F-35 с использованием боевого искусственного интеллекта. Об этом сообщает Breaking Defense.

Испытательный полет состоялся в штате Невада. По заявлению корпорации, разработанная и обученная модель искусственного интеллекта позволила устранить неоднозначность при идентификации источников излучения, улучшив ситуационную осведомленность пилота и сократив время принятия решений.

Издание отмечает, что речь, вероятно, шла о радиосигналах от радара или систем связи, а не об инфракрасных либо оптических сигналах.

Вице-президент компании Lockheed Martin по боевым системам F-35 Джейк Верц заявил, что испытание стало демонстрацией технологий шестого поколения, интегрированных в платформу пятого поколения.