ФИФА может перенести стыковые матчи за право выступить на чемпионате мира. Об этом сообщает The Athletic.

Уточняется, что в ФИФА обеспокоены ситуацией в Мексике после событий, связанных с ликвидацией лидера крупного наркокартеля и последовавших беспорядков.

Матчи могут быть перенесены, если организация не сможет оперативно подтвердить безопасность игроков и других участников соревнований. Представитель ФИФА заявил, что организация внимательно следит за развитием событий и поддерживает связь с местными властями.

С 26 по 31 марта должны пройти стыковые матчи с участием сборных Новой Каледонии, Ямайки, ДР Конго, Боливии, Суринама и Ирака.