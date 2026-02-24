Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время общения с журналистами в Киеве заявила, что Евросоюз пока не может назвать конкретную дату вступления Украины, однако готов и далее оказывать стране всестороннюю поддержку на пути к членству.

По ее словам, очевидно, что Украина способна стать частью Европейского союза. При этом она подчеркнула, что процесс вступления основывается на принципе заслуг, а значит его темпы напрямую зависят от самой страны-кандидата.

Фон дер Ляйен отметила, что Украина демонстрирует выдающиеся результаты в реализации сложных реформ, несмотря на продолжающуюся в стране войну.

Она добавила, что понимает важность четко обозначенной даты для украинской стороны. Однако на данном этапе назвать конкретный срок невозможно. Вместе с тем Евросоюз намерен обеспечить необходимую поддержку, которая позволит Украине приблизиться к поставленной цели.

