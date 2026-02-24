Дочери арестованного Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, принцессы Беатрис и Евгения — считают отца предателем и прекратили с ним общение. Об этом сообщает People.

По информации источника издания, после ареста бывшего принца его дочери решили дистанцироваться от него, объясняя это необходимостью защитить собственных детей. Они стремятся оградить их от происходящей ситуации.

Также сообщается, что Беатрис и Евгения пытаются разобраться в обстоятельствах дела и допускают, что могли оказаться объектом манипуляций.