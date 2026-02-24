Следующий раунд трёхсторонних переговоров по Украине состоится в ближайшие 10 дней. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

По его словам, после встречи в Женеве на этой неделе с главой украинской делегации Рустемом Умеровым тот сможет приехать во Флориду для продолжения переговоров.

«Как я уже говорил, мы не только встречаемся в Женеве. Я на самом деле думаю, что Рустем может приехать во Флориду, чтобы встретиться с нами вскоре после этого. И будет трёхсторонняя встреча. Я говорю о трёхсторонней встрече между украинской делегацией, российской делегацией, а также мной, Джаредом Кушнером и нашими командами, вероятно, в течение следующих 10 дней», — сказал он на форуме Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованном Фондом Пинчука.