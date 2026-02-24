Министерство иностранных дел Азербайджана организовало ифтар для аккредитованных в стране послов мусульманских государств. Об этом говорится в сообщении ведомства.
В ходе вечернего приема министр иностранных дел Джейхун Байрамов поздравил гостей с началом священного месяца Рамазан, пожелав им мира, благополучия и процветания.
