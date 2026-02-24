Руководитель Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф провел встречу с исполнительным президентом компании Wood Стивом Николом.
Согласно информации SOCAR, в ходе встречи стороны выразили удовлетворение успешным сотрудничеством и обсудили ход реализации совместных проектов.
«В ходе беседы были рассмотрены проекты, реализуемые SOCAR внутри страны и за рубежом, а также возможности сотрудничества в сферах midstream, upstream, downstream, возобновляемой энергетики и цифровизации. Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», — отмечается в информации.
