Руководитель Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф провел встречу с исполнительным президентом компании Wood Стивом Николом.

Согласно информации SOCAR, в ходе встречи стороны выразили удовлетворение успешным сотрудничеством и обсудили ход реализации совместных проектов.

«В ходе беседы были рассмотрены проекты, реализуемые SOCAR внутри страны и за рубежом, а также возможности сотрудничества в сферах midstream, upstream, downstream, возобновляемой энергетики и цифровизации. Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», — отмечается в информации.