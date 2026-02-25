Специалисты из Восточного Китая разработали новый сорт томата с необычным ароматом попкорна, используя современные методы редактирования генов. Об этом сообщает South China Morning Post.

Разработка была проведена в исследовательской теплице Института биотехнологий Лаборатории Сянху в провинции Zhejiang, China. Международная группа учёных из Китая и Австралии применяла технологию точного генетического редактирования CRISPR/Cas9, которую часто называют «генными ножницами».

Исследователям удалось отключить два гена, подавляющих формирование ароматических соединений. В результате томаты начали выделять запах, напоминающий аромат элитных сортов риса и свежего попкорна с маслом.

По словам заместителя директора Института биотехнологий Лаборатории Сянху Xu Shengchun, людям нравится ароматный рис, который обычно имеет более высокую стоимость по сравнению с обычными сортами.

Учёные заявили, что им удалось точно настроить биохимические процессы внутри плодов, что может стать основой для создания новых сортов томатов с улучшенными ароматическими характеристиками и повышенной привлекательностью для покупателей.