Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о заинтересованности в создании нового альянса стран, которые выступают против различных экстремистских объединений в регионе.

По его словам, с одной стороны Израилю противостоит шиитский альянс, а с другой — суннитский альянс, связанный с движением «Братья-мусульмане». В этой связи, отметил он, Израиль стремится сформировать собственный союз государств, разделяющих позицию против экстремистского ислама.

Нетаньяху подчеркнул, что речь идет о широком круге стран Ближнего Востока. Он отметил, что некоторые из них в настоящее время посещают Израиль, а с другими израильская сторона поддерживает контакты самостоятельно.

В своем выступлении премьер-министр использовал библейское выражение, уместное в период праздника Пурим, — «от Ходу до Куша», пояснив, что имеет в виду обширное пространство, охватывающее регион вплоть до Средиземного моря.